Корреспондент "ТВ Центра" стал лауреатом премии Москвы в области журналистики

Это политический обозреватель Александр Панюшкин

В столице в понедельник чествовали лауреатов премии мэра Москвы в области журналистики. По традиции торжественную церемонию приурочили ко дню российской печати.

Награды вручал заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко. Престижная премия ежегодно присуждается за наиболее талантливые и актуальные материалы о Москве и о её жителях. Победителей выбирает экспертный совет.

По итогам прошедшего 2023 года лауреатами стали 25 сотрудников СМИ. В числе лучших и наш политический обозреватель Александр Панюшкин. Он отмечен в номинации "Создание информационных материалов о работе федеральных и городских государственных органов власти".

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