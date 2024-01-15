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Корреспондент "ТВ Центра" стал лауреатом премии Москвы в области журналистики

22:32
  • понедельник
  • 15 января 2024

Это политический обозреватель Александр Панюшкин

В столице в понедельник чествовали лауреатов премии мэра Москвы в области журналистики.  По традиции торжественную церемонию приурочили ко дню российской печати.

Награды вручал заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко. Престижная премия ежегодно присуждается за наиболее талантливые и актуальные материалы о Москве и о её жителях. Победителей выбирает экспертный совет.

По итогам прошедшего 2023 года лауреатами стали 25 сотрудников СМИ. В числе лучших и наш политический обозреватель Александр Панюшкин. Он отмечен в номинации "Создание информационных материалов о работе федеральных и городских государственных органов власти".

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Корреспондент "ТВ Центра" Александр Панюшкин
Корреспондент "ТВ Центра" Александр Панюшкин
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