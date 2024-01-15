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На ВДНХ стартовал форум "Малая родина - сила России

22:33
  • понедельник
  • 15 января 2024

Участие принимают представители муниципальных образований

Развитие местного самоуправления обсуждают участники открывшегося сегодня в Москве на ВДНХ первого всероссийского форума "Малая родина - сила России". Его проводят по поручению президента.

Впервые семь с половиной тысяч представителей муниципальных образований со всей страны собираются в таком количестве в одном месте на выставке-форуме "Россия".

Программа двухдневного форума включает в себя дискуссии, круглые столы, стратегические сессии с участием представителей отраслевых министерств и ведомств, бизнеса и некоммерческих организаций. Цель мероприятия - объединить представителей муниципальных образований на основе единых ценностей служения обществу и государству. Сегодня вручали награды победителям конкурса "Лучшая муниципальная практика".

"Наверное, нет ни одного инвестпроекта, который бы мог реализоваться без желания местных властей. Потому что вопросы градостроительства, вопросы разрешительной документации, подключения к инженерным сетям, формирование комфортной среды, чтобы люди работали, это все вопросы муниципалитетов. Поэтому крайне важно вот то взаимодействие, то общение, которое у нас с вами выстраивается", - отметил Максим Решетников, министр экономического развития.

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