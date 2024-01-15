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Украинское командование готовится к катастрофе под Харьковом

19:51
  • понедельник
  • 15 января 2024

Генералы ВСУ не знают, как исправить положение

Командование украинской армии опасается, что ВС России возьмут под контроль Харьковскую область. Именно поэтому под Харьковом собирались главком ВСУ Валерий Залужный и другие представители Минобороны Украины, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

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По словам Меркуриса, Харьков — это большой промышленный центр. Украинцы в большом напряжении - они очень сильно боятся, что Россия там что-то планирует, заявил эксперт в своем блоге на YouTube.

Британский эксперт напомнил, что в районе Харькова несколько дней назад прошла большая встреча военного командования ВСУ. На ней присутствовал главком Валерий Залужный, командующий сухопутными войсками Александр Сырский и министр обороны страны Рустем Умеров. Им пришлось встретиться, несмотря на то, что они в очень плохих отношениях, подчеркнул Меркурис. Украинские генералы не знают, какие меры принять, чтобы исправить положение – ведь ситуация в Харьковской области складывается очень плохо для ВСУ, заключил эксперт.

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