Главу Пентагона выписали из больницы

Остин пока будет работать из дома

Министра обороны США выписали из больницы. Ллойд Остин, который с 1 января проходил лечение связанных с раком осложнений, пока продолжит работать дистанционно, говорится в заявлении Пентагона.

Как сообщили в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида, за время госпитализации состояние здоровья Остина улучшилось. Однако шеф Пентагона продолжает лечиться и будет какое-то время выполнять свои обязанности из дома. Остину рекомендован курс физиотерапии и регулярные осмотры, ожидается, что министр обороны полностью восстановится, сообщили в Пентагоне.

В начале декабря у Остина обнаружили рак предстательной железы, 22 декабря министр перенес "малоинвазивную хирургическую процедуру" - простатэктомию для лечения рака. А 1 января шеф Пентагона был госпитализирован с осложнениями - сильными болями в животе, бедре и ноге, также у него была обнаружена инфекция мочевыводящих путей. При этом министр обороны несколько дней не уведомлял администрацию США – Белый дом не знал о его госпитализации до 4 января, передает "Интерфакс".

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