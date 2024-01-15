Россия получила возможность ударить в тыл Украине

У Киева один вариант - переговоры

Россия может подорвать способность Украины вести боевые действия. Российские войска имеют уникальную возможность бить по тылам ВСУ – чего Киев себе позволить не может, пишет британское издание UnHerd.

Эксперты издания считают, что российские силы усилят удары по энергетической инфраструктуре – что подорвет возможность Киева сражаться дальше. Аналитики прогнозируют, что Запад сведет свою помощь Киеву к минимуму. Это приведет к постепенной деградации ВСУ в 2024 году, а в 2025, когда Россия "расширит активный фронт" – к их полному краху.

В такой ситуации Украине придется больше опираться на собственный военно-промышленный комплекс. Однако возросшая эффективность российских ударов с воздуха делает эту задачу крайне сложной. В этих обстоятельствах переговоры становятся для Киева насущной необходимостью, подчеркивают авторы.

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