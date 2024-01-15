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Зеленский попросил Швейцарию провести мирные переговоры по Украине

21:40
  • понедельник
  • 15 января 2024

Основой должна стать выдуманная украинским лидером "формула мира"

Владимир Зеленский попросил президента Швейцарии Виолу Амхерд провести мирные переговоры по Украине. По словам Амхерд, украинский лидер видит это как мирный саммит высокого уровня. Швейцарский президент согласилась организовать подобную конференцию.

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Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". 15 января Зеленский прибыл в Швейцарию с официальным визитом. Политик намерен обсудить санкции против Москвы и возможность использования замороженных российских активов.

Разработанная Киевом "формула мира" требует восстановления территориальной целостности Украины. В числе требований также обеспечение Киеву гарантий безопасности со стороны стран НАТО и создание специального трибунала для расследования "военных преступлений", приписываемых России. В Москве "формулу Зеленского" считают полностью оторванной от реальности – тем более, что Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры, передает РИА Новости.

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