Российская ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Использовали дрон самолетного типа

Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресечена в Белгородской области. Как сообщили в российском Минобороны, ВСУ использовали беспилотник самолетного типа.

В военном ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО засекли украинский беспилотный летательный аппарат около 20.30 15 января. Цель была уничтожена.

Как сообщил позже в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, осколками сбитого БПЛА повреждены два частных дома. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"