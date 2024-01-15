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Российская ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

22:03
  • понедельник
  • 15 января 2024

Использовали дрон самолетного типа

Очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России пресечена в Белгородской области. Как сообщили в российском Минобороны, ВСУ использовали беспилотник самолетного типа.

Украинский БПЛА сбит над Белгородской областью
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В военном ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО засекли украинский беспилотный летательный аппарат около 20.30 15 января.  Цель была уничтожена.

Как сообщил позже в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, осколками сбитого БПЛА повреждены два частных дома. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

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