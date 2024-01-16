Политолог Камкин: Шольц словно получил техзадание - довести ФРГ до абсурда

Экономика Германии в руинах

Фермеры Германии протестуют, а Бундесвер сочиняет планы войны с Россией. Способны ли берлинские политики вернуться на реалистичный курс? Рискуют ли партии правящей коалиции растерять поддержку избирателей? Насколько глубоким может стать кризис, в котором оказалась немецкая экономика?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Камкин.

"Нынешняя разруха германской экономики, чего нельзя себе было представить еще 3-5 лет назад, она дошла до того, что уже идет саморазрушение мыслительного процесса Люди же выражают недовольство все громче, все ярче. А Шольц словно бы получил техническое задание - довести страну не просто до коллапса, а до абсурда", - отметил эксперт.

Полный комментарий Александра Камкина смотрите в видео

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