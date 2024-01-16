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Танкисты "Южной" группировки уничтожили отряд украинских боевиков

08:36
  • вторник
  • 16 января 2024

Радикалов засекли с помощью беспилотника

На южнодонецком направлении российские войска сорвали восемь попыток ВСУ усилить передовые позиции, сообщили в Минобороны. 

На донецком участке противник за сутки потерял до 200 боевиков и лишился склада ракет. Группировка "Запад" отбросила штурмовые группы радикалов под Синьковкой. На краснолиманском направлении артиллерия поразила 100 вражеских целей, а дроны-камикадзе уничтожили американские машины "Брэдли" и "Страйкер".

Под Артемовском танкисты "Южной" группировки уничтожили группу украинских боевиков. 12 радикалов в одном из домов засекли с помощью беспилотника. Получив координаты, на огневую позицию выдвинулся экипаж танка Т-90 М "Прорыв" и нанес сокрушительный удар прямой наводкой. После выполнения задачи - оперативное перемещение в тыл для техобслуживания и перезарядки.

"Прорыв" - одна из самых лучших машин в своём классе. Надежная броня, высокая скорость, 125-миллиметровая пушка и современная система защиты.

На Сватово-Кременном направлении ударная группа армейской авиации уничтожила командный пункт неонацистов. Ка-52 нанес точный ракетный удар, после чего выполнил маневр уклонения и выпустил тепловые ловушки. Во время боевого вылета экипаж "Аллигатора" прикрывал Ми-8 с отрядом поисково-спасательного обеспечения на борту. По данным разведки, все цели успешно поражены.

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