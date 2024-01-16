В Минобороны России рассказали о героической службе бойцов в зоне СВО

Рядовой Ростислав Агнаев попал под встречный огонь противника

Минобороны представило новых героев спецоперации.

Рядовой Ростислав Агнаев во время вытеснения вражеских подразделений из населенного пункта попал под встречный огонь противника. Машина, в которой он находился, была подбита. Ростислав эвакуировал остальной экипаж. Оказав первую помощь раненым, он прикрывал своих товарищей до подхода подкрепления.

Гвардии старший лейтенант Денис Королев и его артиллерийский взвод, совершив марш в 15 километров для нанесения поражения радикалам, был обнаружен неприятелем. Королев с подчиненными ответил ударом на удар, и только после этого самоходки покинули позицию. Наступающие боевики были уничтожены.

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