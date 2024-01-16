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Израиль завершает наземную операцию в северной части сектора Газа

08:39
  • вторник
  • 16 января 2024

Не менее 25 человек стали жертвами ночных обстрелов анклава израильскими ВВС

Вооруженные силы Ирана нанесли серию ракетных ударов по городу Эрбиль и его окрестностям в Иракском Курдистане. Погибли как минимум четыре человека, шестеро ранены. В Корпусе стражей исламской революции сообщили о поражении важных объектов антииранских сил. Среди них - региональная штаб-квартира израильской разведки "Моссад", а также база движения "Исламское государство", запрещенного в России.

Несколько ракет упали рядом с консульством США. В Госдепартаменте атаку осудили, назвав "безрассудной". Этой ночью Иран ударил и по территории Сирии. В Тегеране заявили об уничтожении боевиков, причастных к недавним терактам в иранском Кермане.

Боевые действия продолжаются и на палестинских территориях. Не менее 25 человек стали жертвами ночных обстрелов сектора Газа израильскими ВВС. На западном берегу реки Иордан бои с отрядами сопротивления идут в городах Рамалла и Калькилия. Со своей стороны, движение ХАМАС выпустило серию ракет по южным регионам Израиля.

По словам министра обороны еврейского государства, Тель-Авив завершает наземную операцию в северной части сектора Газа, но цель остается прежней - полное уничтожение ХАМАС.

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