Над Воронежской и Белгородской областями сбиты 12 беспилотников

Данных о пострадавших не поступало

Российская система противовоздушной обороны в ночь на вторник, 16 января, пресекла ряд попыток киевского режима осуществить теракты в России при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказали в российском Министерстве обороны.

Ведомстве уточнило, что уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области. Еще четыре аппарата были перехвачены над территорией Белгородской области, сообщает РИА Новости.

Глава Воронежской области Александр Гусев рассказал, что в регионе при падении обломков БПЛА пострадал ребенок. В многоквартирном доме вспыхнул балкон, в двух многоэтажках и ряде частных домов выбиты стекла.

За день до этого российские военные сбили над Курской областью три украинские ракеты "Точка-У". Они были ликвидированы над территорией Фатежского района. Губернатор Курской области Роман Старовойт поблагодарил за это наших защитников.

При этом спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат признал, что Киев не имеет возможности сбивать российские ракеты, так как на это не хватит никаких средств, а чтобы уничтожать сами пусковые установки, требуется иметь высокоточное вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"