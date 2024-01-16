Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки в США

Политик провалил праймериз в Айове

Бизнесмен Вивек Рамасвами в понедельник, 15 января, официально объявил об отказе от дальнейшего участия в выборах президента США. Экс-кандидат рассказал, что позвонил Дональду Трампу и высказал ему слова поддержки.

Рамасвами уточнил, что поздравил Трампа с победой в борьбе за номинацию на предварительных выборах Республиканской партии в Айове.

Сам Рамасвами в праймериз республиканцев, стартовавших со штата Айова, стал пятым с 7,8% голосов, тогда как бывший президент США получил 52%, сообщает РИА Новости.

Ранее Вивек Рамасвами и вовсе призвал бойкотировать выборы-2024 как минимум в штате Колорадо, поскольку его Верховный суд объявил Трампа не просто организатором, а участником штурма Капитолия 6 января 2021 года, постановив вычеркнуть политика из бюллетеней своего штата.

Вслед за этим госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз отстранила бывшего президента США Дональда Трампа от участия в праймериз штата, напомнив, что "ни один кандидат в президенты никогда прежде не участвовал в мятеже".

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