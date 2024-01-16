Штурмовики ВС России захватили позиции ВСУ и взяли пленных

Это произошло на купянском направлении

Бойцы штурмового подразделения Западной группировки Вооруженных сил России захватили позиции Вооруженных сил Украины и взяли в плен украинских военнослужащих на купянском направлении. Об этом во вторник, 16 января, рассказали в российском Министерстве обороны.

В ведомстве рассказали, что российские бойцы забрали опорный пункт ВСУ, оказали помощь раненым военнослужащим противникам и отправили в свой тыл группу пленных, которые предоставили немало полезных сведений, сообщает ТАСС.

Ранее из-за катастрофических потерь большая часть первого батальона четвертой танковой бригады ВСУ отказалась уходить на передовую. Командиры записали видео, на котором солдаты по очереди называют фамилию, звание и добавляют на украинском языке: отказываюсь.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что число сдающихся в плен солдат ВСУ резко увеличилось – работа по обмену пленными идет полным ходом.

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