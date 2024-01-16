ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский рассказал о заинтересованности Киева в участии Китая в "саммите мира"

09:18
  • вторник
  • 16 января 2024

Москва считает "формулу мира" Зеленского оторванной от реальности

Украинская сторона заинтересована в участии Китая в "саммите мира", который планируется провести по инициативе Киева. Об этом в понедельник, 15 января, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский выступил против политического диалога с Россией

По утверждению Зеленского, на Украине "открыты для всех стан мира, которые уважают наш суверенитет и территориальную целостность", а потому желали бы участия всех государств Глобального Юга, сообщает РИА Новости.

Очень важно, чтобы лидеры всех стран были на саммите... Китай играет большую роль в мире, мы бы очень хотели, чтобы Китай тоже был привлечен к "формуле мира" и саммиту.

Ранее руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев намеревается провести специальные саммиты для утверждения своей "формулы мира". Зеленский попросил президента Швейцарии Виолу Амхерд провести мирные переговоры по Украине, та ответила согласием.

При этом в Давосе Киев уже пытался обсудить свою "формулу мира", чтобы заручиться поддержкой данного плана среди стран Глобального Юга, однако встреча закончилась без принятия четкого плана. В частности, Бразилия и ЮАР потребовали учитывать интересы России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.