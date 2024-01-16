Москва считает "формулу мира" Зеленского оторванной от реальности

Украинская сторона заинтересована в участии Китая в "саммите мира", который планируется провести по инициативе Киева. Об этом в понедельник, 15 января, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По утверждению Зеленского, на Украине "открыты для всех стан мира, которые уважают наш суверенитет и территориальную целостность", а потому желали бы участия всех государств Глобального Юга, сообщает РИА Новости.

Очень важно, чтобы лидеры всех стран были на саммите... Китай играет большую роль в мире, мы бы очень хотели, чтобы Китай тоже был привлечен к "формуле мира" и саммиту.

Ранее руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев намеревается провести специальные саммиты для утверждения своей "формулы мира". Зеленский попросил президента Швейцарии Виолу Амхерд провести мирные переговоры по Украине, та ответила согласием.

При этом в Давосе Киев уже пытался обсудить свою "формулу мира", чтобы заручиться поддержкой данного плана среди стран Глобального Юга, однако встреча закончилась без принятия четкого плана. В частности, Бразилия и ЮАР потребовали учитывать интересы России.

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