Нельзя терять времени: Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Артема Калиниченко

У малыша - серьезное генетическое заболевание

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение маленького Артема Калиниченко. У малыша серьезное генетическое заболевание - тяжелый комбинированный иммунодефицит. Организм ребенка не может противостоять вирусам и бактериям. Чтобы помочь справиться с болезнью, Артему провели трансплантацию костного мозга. Но для успешной реабилитации требуется курс специальной терапии. Стоимость лекарств - более 2 миллионов рублей. У семьи таких денег нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Маленькому Артему сейчас настолько тяжело и плохо, что даже врач не решается разбудить ребенка для осмотра, если тот спит. Мама не отходит от сына, часами гладит его ладошку - говорит, что так Артем меньше плачет.

У мальчика - серьезное генетическое заболевание. Тяжелый комбинированный иммунодефицит. Из-за поломки в генах организм Артема не может противостоять никаким вирусам и бактериям. Даже самая безобидная простуда для ребенка смертельно опасна. Единственный способ борьбы с такой тяжелейшей патологией - экстренная трансплантация костного мозга. Ее Артему провели сразу же, как только подтвердился страшный диагноз. Теперь идет сложнейший период реабилитации.

"Состояние у пациента на данный момент очень тяжелое вследствие генерализованной инфекции, которая развилась еще до трансплантации, поэтому требуется постоянное применение антибактериальных препаратов, противовирусных, противогрибковых, также его беспокоят рецидивирующие желудочно-кишечные кровотечения", - рассказала Мария Голощапова врач НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой.

Стандартная схема восстановления Артему, увы, не помогает - врачи говорят, нужно срочно начинать курс специальной терапии. Это редкие препараты, их назначают в самых тяжелых случаях. Стоят все необходимые лекарства больше двух миллионов рублей. Неподъемная сумма для молодой семьи родом из Новосибирска.

Папа Артема круглыми сутками дежурит в больнице. У сына частая рвота, поэтому постоянно надо отвозить белье в стирку, а потом быстро привозить обратно. В палату его не пускают, там особый режим. Единственное, что позволено - минутные встречи с любимой женой в коридоре у входа в отделения. Можно только обняться, не снимая масок.

В свои годик и уже почти три месяца Артем весит чуть больше 7 килограммов. Он не успел научиться ходить, но его мама верит, что этот приятный момент еще впереди. Сейчас надо только набраться сил и окрепнуть. Чем раньше Артем начнет принимать лекарства, тем быстрее его состояние улучшится. Мальчик начнет нормально есть, у него перестанет постоянно болеть животик. Шансы на выздоровление у ребенка хорошие, главное - не терять драгоценное время.

Родители мальчика верят - им помогут собрать такую огромную сумму и драгоценные препараты получится купить в самое ближайшее время. Мама Артема говорит: в их жизни встречаются только добрые и отзывчивые люди. Как будто Артем притягивает их всех. Как будто сама жизнь ведет их по какой-то особенной, очень долгой и трудной дорогой. В конце которой все обязательно будет хорошо.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Артема Калиниченко, программа 1867

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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