Иран ударил баллистическими ракетами по целям в Сирии и Курдистане: что известно

США отреагировали сдержанно

Отдельные районы на северо-востоке Сирии и Иракский Курдистан этой ночью содрогались от мощных взрывов. Иран ударил баллистическими ракетами по целям, которые определил как "центры шпионажа", в том числе замаскированные подразделения израильской разведки "Моссад". Прилеты следовали один за другим. В том числе не менее 10 ракет разорвались в районе американского консульства в городе Эрбиль. Также, по данным местных СМИ, удару подверглась авиабаза США "Харир". Кроме того, как сообщается, были поражены объекты запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

Ответственность за атаку на себя немедленно взял иранский Корпус стражей исламской революции. А в штабе вооруженных сил страны заявили, что это в том числе ответ на теракт, совершенный 3 января в городе Керман. В тот день на местное кладбище пришли тысячи человек, чтобы почтить память убитого по личному приказу экс-президента США Дональда Трампа иранского генерала Касема Сулеймани. В результате взрыва в Кермане погибли по меньшей мере 80 человек, около 300 были ранены. Тегеран пообещал отомстить, а также официально заявил, что вопреки всем угрозам Байдена в случае необходимости готов вступить в любую войну. Тем более, что обстановка на Ближнем Востоке после начала палестино-израильского конфликта накаляется с каждым днем.

Вашингтон после иранских ударов в Ираке какое-то время молчал. А последовавший комментарий пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон удивил наблюдателей нарочитым спокойствием: "Мы ознакомились с сообщениями и отслеживали ракеты, которые упали на севере Ирака и на севере Сирии. Никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадали. Мы находимся в контакте с высокопоставленными иракскими чиновниками, а также с должностными лицами Курдистана. Наша оценка случившегося - это безрассудная и неточная серии ударов со стороны Ирана".

Пока неясно, является ли такая оценка событий объективной или это лишь попытка скрыть реальное положение дел. Но завидное равнодушие проявили и американские СМИ. В NYT, например, заметку о случившемся едва можно найти среди сообщений о победе Трампа на праймериз в Айове и результатами премии "Эмми".

"Иранская революционная гвардия нанесла ракетный удар по так называемым антииранским террористическим группировкам в городе на севере Ирака, вызвав сильные взрывы и вой сирен, в том числе у американского консульства. В результате удара по городу Эрбиль погибли по меньшей мере четыре мирных жителя, и воздушное сообщение было на короткое время перенаправлено, сообщили официальные лица" - говорится в заметке.

Между тем, судя по распространившимся в Сети кадрам, разрушения в районе американского консульства в Эрбиле более чем серьезные. Так что не исключено, что более жесткая реакция США последует в ближайшие дни.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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