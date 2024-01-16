Госдума открывает весеннюю сессию. Главное

Программа первого в этом году пленарного заседания насыщенная

Госдума открывает весеннюю сессию. Программа первого в этом году пленарного заседания насыщенная. Депутаты определят планы работы до августа и уже сегодня рассмотрят ряд важных законопроектов. В их числе - инициатива о равных статусах и льготах для всех участников СВО.

На Охотном ряду начинается работа после новогодних каникул. Вчера на Совете Государственной думы был рассмотрен проект постановления о примерной программе весенней сессии, который вынесут на первое пленарное заседание.

"Это сессия отчетов. Нам предстоит отчет правительства, Счетной палаты, ЦБ. Это важнейшие инструменты парламентского контроля, который является важнейшим фактором работы нашей фракции в ГД", - отметил депутат Олег Морозов от "Единой России".

Во вторник на рассмотрении у депутатов множество вопросов. Среди законопроектов - инициативы по уравниванию в статусах и льготах всех участников СВО. Ранее на прямой линии о том, что военнослужащие и добровольцы должны иметь одинаковые права, высказался президент.

"Как всегда в приоритетах - поддержка участников СВО, членов семей. Первый проект, о котором уже говорили, это уточнение порядка обязательного государственного страхования добровольцев. Тех, кто сейчас защищают нашу Родину с оружием, борется с фашизмом", - указал Дмитрий Вяткин, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия".

Отдельно рассмотрят нормы по упрощению оформления документов - в том числе на недвижимость и наследство - для участников СВО и их родных. Также среди первоочередных инициатив - отсрочка отбывания наказания для беременных женщин, усиление ответственности за нарушение порядка обработки персональных данных и ограничение зарубежных исследований российского потребительского рынка.

Отдельно депутаты рассмотрят проект заявления в связи с планами властей болгарского города Пловдива снести памятник советскому солдату-освободителю "Алеша". Еще один закон, работа над которым идет очень давно, - запрет так называемых трэш-стримов. Он будет предусматривать наказание как за их организацию, так и за участие.

Свои приоритеты в работе обозначили и думские фракции. Так, "Единая Россия" сосредоточится на помощи участникам СВО, а "Новые люди" собираются заняться вопросами застройки и защитой пенсионеров от мошенников. У КПРФ - глобальные планы, связанные с экономическим сектором, а либерал-демократы планируют заняться вопросами ЖКХ.

Весенняя сессия обещает быть насыщенной. Уже в этом месяце на правительственный час депутаты ждут вице-премьера Марата Хуснуллина, темой станет реализация стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ. Также пройдут встречи с Сергеем Лавровым.

Первое пленарное заседание начнется с выступления Вячеслава Володина и представителей думских фракций.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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