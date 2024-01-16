На федеральных трассах ограничивают движение транспорта из-за непогоды

На дорогах - заносы и низкая видимость

Серьезные аварии на трассе Сызрань - Тольятти. В Самарской области практически невозможно передвигаться по дорогам из-за снега, метели, низового ветра и нулевой видимости. Сегодня закрыты для движения девять участков федеральных и региональных трасс. Похожая ситуация и в соседних регионах, в том числе в Татарстане. Забуксовавшие машины помогают откопать и вытолкнуть спасатели. Здесь также закрывали для движения особо сложные участки, сегодня ограничения продолжают действовать на трассе М5. По некоторым дорогам водителям приходится передвигаться едва ли не на ощупь.

А на Сахалине возвращаются к обычной жизни после мощного циклона - вчера штормовой ветер буквально валил с ног, сугробы намело едва ли не по пояс. Жители Южно-Сахалинска отмечают, что у коммунальщиков было много работы.

В Мурманске жители наслаждаются красотой и делают фото с необычным природным явлением - над городом появились световые столбы. Их вызвал сильный мороз и кристаллики льда в воздухе, через которые проходит свет.

На Москву же идет крещенская оттепель. А с середины нежеди синоптики обещают очередной циклон и новые снегопады.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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