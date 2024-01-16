Режим ЧС ввели в Воронеже после атаки беспилотников

Их перехватила или сбила система ПВО
В Воронеже ввели городской режим чрезвычайной ситуации после предпринятой киевским режимом атаки беспилотников. Об этом во вторник, 16 января, рассказал мэр города Вадим Кстенин.
Как написал политик в своем Telegram-канале, эта мера была предпринята для скорейшей оценки материального ущерба и устранения причиненных повреждений.
Кстенин подчеркнул, что гражданам будет компенсирован ущерб, причиненный их имуществу, в том числе движимому.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что, по предварительным сведениям, 35 квартир в трех многоэтажных жилых домах получили повреждения в ходе атаки БПЛА в областной столице.
Telegram-канал "Типичный Воронеж" пишет, что в результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого беспилотника медицинская помощь понадобилась ребенку. У девочки 2013 года рождения диагностированы резаные раны руки, ноги и шеи.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"