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Режим ЧС ввели в Воронеже после атаки беспилотников

09:37
  • вторник
  • 16 января 2024

Их перехватила или сбила система ПВО

В Воронеже ввели городской режим чрезвычайной ситуации после предпринятой киевским режимом атаки беспилотников. Об этом во вторник, 16 января, рассказал мэр города Вадим Кстенин.
Над Воронежской и Белгородской областями сбиты 12 беспилотников

Как написал политик в своем Telegram-канале, эта мера была предпринята для скорейшей оценки материального ущерба и устранения причиненных повреждений.

Кстенин подчеркнул, что гражданам будет компенсирован ущерб, причиненный их имуществу, в том числе движимому.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что, по предварительным сведениям, 35 квартир в трех многоэтажных жилых домах получили повреждения в ходе атаки БПЛА в областной столице.

Telegram-канал "Типичный Воронеж" пишет, что в результате попадания в квартиру на улице Тепличной фрагментов сбитого беспилотника медицинская помощь понадобилась ребенку. У девочки 2013 года рождения диагностированы резаные раны руки, ноги и шеи.

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