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Брюссель начал аудит оружия, поставленного Киеву странами ЕС

09:59
  • вторник
  • 16 января 2024

Выводы представят перед саммитом ЕС, намеченным на 1 февраля

Власти Евросоюза приступили к аудиту вооружений и военной техники, направленной Украине государства — членами интеграционного объединения. Об этом со ссылкой на информированные источники пишет The Financial Times.
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Как рассказали собеседники издания, проверка началась в ответ на заявления о том, что некоторые столицы не отправили столько оружия, сколько могли. Аудит будет основан на материалах, представленных государствами ЕС в ответ на запросы Европейской службы внешних связей.

Результаты проверки ожидаются до саммита Евросоюза, который запланирован на 1 февраля.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие уже давным-давно кочует не только по европейскому континенту и в странах ЕС, но уже перешло и на другие континенты. Она указала, что Госдепартаменту следовало бы вместо вбросов о России заняться "очень конкретной предметной темой, связанной с оружием".

Первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН подчеркивал, что значительная часть оружия, которое Киеву поставляет Запад, уходит на черный рынок и оказывается в руках террористических группировок.

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