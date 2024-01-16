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Путин учредил почетное звание "Заслуженный работник местного самоуправления"

10:21
  • вторник
  • 16 января 2024

Его будут присваивать высокопрофессиональным должностным лицам

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации". Документ опубликован во вторник, 16 января.

Эта мера предпринята с тем, чтобы добиться дальнейшего совершенствования государственной наградной системы, сообщает "Интерфакс".

Ранее Владимир Путин похвалил чиновников, которые "добиваются эффективного решения возникающих проблем", проявляют искреннюю заботу о жителях своих регионов. Особо президент отметил госслужащих, которые добровольцами отправились на спецоперацию для отстаивания исторических территорий России — они продемонстрировали пример преданности Родине.

В 2023 году более 10 тысяч госслужащих из новых регионов прошли обучение в Российской академии народного хозяйства при президенте России. Она готовит для государственного аппарата, держа на особом контроле качество и актуальность учебных программ.

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