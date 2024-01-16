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В Крыму задержали подозреваемого в вымогательстве денег для ВСУ

10:41
  • вторник
  • 16 января 2024

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники полиции и Росгвардии Крыма задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве крупной суммы у нотариуса. Об этом во вторник, 16 января, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам спикера ведомства, злоумышленник под угрозой применения насилия требовал денежные средства якобы для финансирования ВСУ у женщины-нотариуса.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК России (вымогательство). Суд санкционировал заключение задержанного под стражу, сообщает "МВД Медиа".

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала шпионившего за Вооруженными силами России гражданина Украины. В Ростовской области 40-летний мужчина передавал украинской разведке информацию о местах дислокации воинских подразделений российской армии, чтобы ВСУ могли применить эти сведения для ударов по ВС России.

В Кургане суд приговорил к пяти годам колонии общего режима студента, завербованного украинскими спецслужбами. Осужденный планировал диверсии на объектах военной и социальной инфраструктуры, а также пытался распространять проукраинские пропагандистские материалы в интернете.

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