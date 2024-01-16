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В Бельгии оценили влияние конфликта в Красном море на мировую экономику

10:33
  • вторник
  • 16 января 2024

Европу ждет существенное подорожание товаров

Морские грузоперевозки в Европу могут подорожать из-за кризиса в Красном море.
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Об этом РИА Новости сообщили в администрации ключевого в Евросоюзе бельгийского порта Антверпен. Рост тарифов составит 60%, страховые взносы подорожают на 20%.

В настоящий момент задержка грузов в Красном море составляет 7-10 дней, количество заходов судов остается прежним.

Обход Красного моря вокруг Африки увеличивает время в пути и сроки доставки грузов из Азии в Европу на 10-14 дней, а также ведет к удорожанию логистики и страховки.

Ранее ряд судоходных компаний приостановили перевозки через Красное море из соображений безопасности. В настоящий момент большую часть йеменского побережья Красного моря контролируют хуситы, которые грозятся атаковать любой приближающийся к побережью корабль.

Бельгийский Антверпен - второй по грузоперевозкам порт в Европе. Как ранее заявлял глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, Красное море является глобальным маршрутом транспортировки товаров, на него приходится около 10% мирового морского судоходства и 20% мирового грузооборота.

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