В Раде пожаловались на рассмотрение поправок о мобилизации вслепую

Почти у всех депутатов нет допуска к военной тайне

Вопрос мобилизации на Украине засекречен, поскольку 90% депутатов Верховной рады не имеют доступа к военной тайне — им придется рассматривать соответствующий законопроект без достоверной информации о происходящем. Такое заявление сделал во вторник, 16 января, народный депутат Андрей Осадчук.

Парламентарий пояснил, что это, в частности, касается формирования подразделений, дефицита, военных потерь, бюджета, военных планов и ряда других вопросов.

Хотя законопроект о мобилизации необходимо рассматривать "в четкой привязке к тому, что происходит в войсках, с учетом их потребностей и планов", на практике "этого наши депутаты не знают, но будут каким-то образом рассматривать и принимать законопроект", цитирует Осадчука РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый закон о мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины должен быть справедливым — это самое главное. При этом политик признал, что сам лично не видел доработанный документ.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что к законопроекту во время обсуждения было внесено немало замечаний, с учетом которых получается "абсолютно оптимальный вариант, не идеальный, но оптимальный закон".

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