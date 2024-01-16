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Во Франции обвинили ФРГ в заинтересованности в конфликте с Россией

11:22
  • вторник
  • 16 января 2024

Такое мнение высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо

История об угрозе войны с Россией необходима для олигархических элит Германии, чтобы бороться с социальным недовольством. Такое мнение высказал руководитель французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
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Политик выразил мнение в социальных сетях, что подобные действия направлены, в первую очередь, на внутреннюю аудиторию Евросоюза для предотвращения социального взрыва — "во избежание восстания народа против олигархии", пишет "Российская газета".

Ранее в Минобороны ФРГ заявили, что Германия воспринимает угрозы со стороны России со всей серьезностью. При этом в ведомстве отказались подтвердить или опровергнуть материал, опубликованный в газете Bild, о якобы подготовке Берлина к конфликту с Россией.

Спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, комментируя эту статью, заявила, что аналитическую часть пресловутого тайного плана бундесверу явно предоставил германский МИД под руководством министра Анналены Бербок.

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