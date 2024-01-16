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Материнский капитал превысит 630 тысяч рублей на первого ребенка

11:33
  • вторник
  • 16 января 2024

Выплата на второго ребенка достигнет 833 тысяч рублей

С 1 февраля 2024 года материнский капитал в России будет проиндексирован и составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей — на второго ребенка. Об этом во вторник, 16 января, рассказал российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Глава Минтруда напомнил, что материнский капитал ежегодно индексируется по фактической инфляции в соответствии с поручением главы государства.

В частности, с 1 февраля 2024 года размер материнского капитала на первого ребенка увеличится на 43,4 тысячи рублей, а на второго ребенка — на 57,4 тысячи рублей, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава государства Владимир Путин не поддержал инициативу использования средств материнского капитала на покупку автомобиля. Вместо этого Путин предложил попросить правительство и Минпромторгом проработать вопрос со льготами по приобретению автомобилей для многодетных семей на Дальнем Востоке.

При этом в России отныне материнский капитал будет выплачиваться только родителям, имеющим российское гражданство на момент появления ребенка — и только если ребенок является гражданином России по рождению.

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