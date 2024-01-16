Литва прокомментировала возможность высылки украинских уклонистов

Киев попросил страны Европы помочь заставить уклонистов служить в ВСУ

Вильнюс примет решение по вопросу возврата на родину украинских военнообязанных, которые находятся в Литве, после официального обращения Киева. Об этом во вторник, 16 января, рассказал заместитель министра внутренних дел республики Виталиюс Дмитриевас.

Представитель литовского МВД отметил в эфире LRT, что Литва анализирует ситуацию с оказавшимися на ее территории военнообязанными гражданами Украины. В стране находится порядка 10 тысяч таких граждан.

Дмитриевас подчеркнул, что конкретные решения по этому вопросу могут быть приняты после официального обращения Украины.

Ряд государств ранее уже допустил выдачу по запросу официального Киева граждан Украины, которые являются военнообязанными и уклоняются от несения службы. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что Эстония согласилась выдавать Киеву уклонистов из-за того, что не готова кормить украинских мигрантов.

Однако Германия, в которой находится более миллиона украинцев, заявила, что национальное законодательство не позволит Берлину депортировать на Украину военнообязанных беженцев.

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