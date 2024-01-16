ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Литва прокомментировала возможность высылки украинских уклонистов

12:01
  • вторник
  • 16 января 2024

Киев попросил страны Европы помочь заставить уклонистов служить в ВСУ

Вильнюс примет решение по вопросу возврата на родину украинских военнообязанных, которые находятся в Литве, после официального обращения Киева. Об этом во вторник, 16 января, рассказал заместитель министра внутренних дел республики Виталиюс Дмитриевас.
Зеленский объяснил, что для него главное в законе о мобилизации

Представитель литовского МВД отметил в эфире LRT, что Литва анализирует ситуацию с оказавшимися на ее территории военнообязанными гражданами Украины. В стране находится порядка 10 тысяч таких граждан.

Дмитриевас подчеркнул, что конкретные решения по этому вопросу могут быть приняты после официального обращения Украины.

Ряд государств ранее уже допустил выдачу по запросу официального Киева граждан Украины, которые являются военнообязанными и уклоняются от несения службы. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что Эстония согласилась выдавать Киеву уклонистов из-за того, что не готова кормить украинских мигрантов.

Однако Германия, в которой находится более миллиона украинцев, заявила, что национальное законодательство не позволит Берлину депортировать на Украину военнообязанных беженцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.