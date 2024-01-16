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В Москве продолжается устройство 40-метрового шпиля башни здания НКЦ

12:16
  • вторник
  • 16 января 2024

Устройство основных конструкций навершия высотной части уже завершены

В Москве продолжаются монолитные работы по устройству 40-метрового шпиля башни Национального космического центра. Уже выполнены 16 уровней железобетонных конструкций из 19, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

"Общий проектный объем бетона навершия и шпиля составляет почти 1300 кубометров. По завершению строительства башня НКЦ – ключевой элемент всего комплекса зданий – станет новой градостроительной доминантой северо-запада Москвы", – отметил Андрей Бочкарёв.

Он добавил, что устройство основных конструкций навершия высотной части уже завершены. Работы по монтажу несущих конструкций кровли продолжаются.

В свою очередь генеральный директор "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков сообщил, что продолжается архитектурное оформление фасадов комплекса зданий. Все они оформляются в единой архитектурной концепции.

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Шпиль башни здания НКЦ
Шпиль башни здания НКЦ
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