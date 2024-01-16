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Собянин: На юго-востоке Москвы по программе реновации построено 44 дома

12:11
  • вторник
  • 16 января 2024

Активно развивается социальная инфраструктура

Более 25 тысяч жителей Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) Москвы получили новое жилье в рамках программы реновации жилфонда.

В округе построили 44 новых дома. На подходе 41 здание, в проекте еще 23, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Кроме того, в ЮВАО активно развивается социальная инфраструктура. В скором времени в районах Выхино-Жулебино, Текстильщики, Рязанский, Южнопортовый появятся шесть детских садов. В районе Выхино-Жулебино возведут спорткомплекс с двумя бассейнами, ледовым полем и спортивным залом.

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