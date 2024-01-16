Народный артист Евгений Герасимов поддержал решение президента участвовать в выборах

Страна развивается по всем направлениям

Народный артист России Евгений Герасимов заявил, что считает правильным решение Владимира Путина принять участие в выборах президента, которые пройдут с 15 по 17 марта.

"В 2000 году я был его доверенным лицом. И в этом году я считаю важным поддержать его решение выдвигаться. Наша страна сегодня находится в очень интересном состоянии качества. Считаю, что на подъеме", - отметил Герасимов, слова которого приводит информагентство "Москва".

Как добавил народный артист, сегодня Россия стала независима от зарубежного капитала, сохранила за собой добычу нефти и газа, идет экономическое и культурное развитие, сохранение стабильности, строятся железные дороги, развивается движение волонтеров.

В Москве в настоящее время продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента Владимира Путина в качестве кандидата для участия в выборах.

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