В Совфеде в ответ предложили Кулебе лично отправиться воевать с лопатой

Украинские войска будут "сражаться лопатами", если Запад прекратит поставки киевскому режиму оружия и военной техники. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В интервью ABC News политик подчеркнул, что делает подобные заявления совершенно серьезно.

В ответ на это член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков подчеркнул, что Кулеба, говоря о готовности бойцов ВСУ обходиться без оружия, заочно отправляет их "на убой". Российский политик предложил, что "пусть Кулеба возьмет лопату и сам пойдет на фронт".

Однако украинские руководители, в том числе Кулеба, "жертвовать соотечественниками готовы, а он и его дети отсиживаются", цитирует Цекова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза приступили к аудиту вооружений и военной техники, направленной Украине государства — членами интеграционного объединения. Результаты проверки ожидаются до саммита Евросоюза, который запланирован на 1 февраля.

При этом гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас пожаловался, что Москва постоянно мешает Киеву закупать оружие на мировом рынке. По его утверждению, Россия заставила власти некой страны отказаться от подписания контракта с Украиной на поставку ей истребителей.

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