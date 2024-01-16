Заммэра Сергунина вручила знаки отличия "Волонтер Москвы" выдающимся добровольцам

Это люди разных возрастов и профессий, которых объединяет одна общая идея

Для Дмитрия Хлестова волонтерская деятельность - настоящий смысл жизни. В какой-то момент понял: иначе нельзя.

"Когда началась специальная военная операция, я не мог остаться в стороне. Я буквально через месяц поехал как раз на новые территории, в Мариуполь. Мы собрали там для детишек карандаши, краски, и всю ситуацию я увидел воочию. И после этого я решил помогать и заниматься волонтерской деятельностью", - рассказывает Дмитрий.

Сейчас в новые регионы он ездит каждый месяц. С начала СВО вместе с коллегами совершил более 25 поездок. Помогает в том числе и нашим бойцам. С собой привозит не только важное оборудование вроде тепловизоров, квадрокоптеров и бронежилетов, но и трогательные письма с поддержкой от детей. Не забывает и про жителей освобожденных территорий. Героем при этом себя не считает.

"Я считаю, что каждый гражданин должен помогать людям, которые попали в тяжелую ситуацию. Поэтому в этом нет ничего такого особенного. Просто надо помогать", - говорит Дмитрий.

Среди лауреатов премии "Волонтер года" - Татьяна Жеволюкова. У нее за хрупкими плечами больше тысячи часов помощи на самых разных мероприятиях. Волонтерской деятельностью занимается более пяти лет. Во времена пандемии коронавируса, к примеру, женщина активно помогала пожилым людям - развозила помощь. Последние два года принимает участие в программах по реабилитации детей, которые перенесли онкологические заболевания. Проектов много - именно поэтому необходима достойная команда единомышленников.

"Это люди, которые могут тебя поддержать, вдохновить. Ты делишься с ними своим опытом, навыком. Результат каждого очень важен. Любое мероприятие ты можешь сделать более ярким, потому что работает команда", - отмечает Татьяна.

В белом зале московской мэрии - 30 наиболее достойных претендентов на звание "Волонтер года". Цвет столичного добровольчества. Люди самого разного возраста, разных профессий и интересов. Но всех объединяет активная гражданская позиция и стремление сделать этот мир лучше и чуточку добрее. Подобные желания поддерживает и московская власть.

"Среди вас - участники большой благотворительной акции "Москва помогает". В рамках этой акции вы поддерживаете жителей Донбасса, новых регионов. Волонтерство - это веление души, образ жизни. Несмотря на занятость, вы находите время, чтобы помогать другим. Волонтерство - это золотой запас Москвы. Мы будем его беречь и умножать", - заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Необходимость развивать и всячески поддерживать добровольческие объединения неоднократно подчеркивал и мэр столицы Сергей Собянин. Именно поэтому он и предложил в 2022 году учредить знак отличия "Волонтера Москвы" как мотивацию для тех, кто хочет творить добрые дела, и для того, чтобы подчеркнуть: Москва - город неравнодушных.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"