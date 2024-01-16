Барельефам на станции метро "Новокузнецкая" вернули исторический облик

Гипсовый фриз, посвященный бойца Красной армии, создавали в самый разгар Великой Отечественной войны

Оказавшись на станции "Новокузнецкая" Московского метрополитена - словно попадаешь в музей. Богатый интерьер зала пропитан историей героизма советского народа в годы Великой Отечественной войны. Одно из главных украшений - гипсовый фриз, изготовленный еще во время самого строительства в 1943-м. Спустя годы реставраторы вернули барельефу изначальный вид.

"В декабре завершена масштабная работа по реставрации исторического фриза на станции "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии. Это был долгий и кропотливый труд десятков специалистов. Основные работы мы начали в марте 2023 года. Все работы по реставрации проходили исключительно в ночное время, под тщательным надзором департамента культурного наследия Москвы", - рассказал Дмитрий Дощатов, первым заместитель начальника Московского метрополитена.

Фриз выполнен из сложного для реставрации материала - гипса. На барельефе, состоящем из множества деталей, скульптор Мотовилов отобразил различные рода войск, которые на тот момент принимали участие в Великой Отечественной войне. А еще в 2015 году в рамках косметического ремонта обычные маляры покрыли лепнину слоем краски. Тем не менее специалистам удалось вернуть барельефу первоначальный вид: швы и трещины устранили, слой краски зачистили, а утраченные фрагменты изготовили заново, ориентируясь на исторические фотографии и чертежи.

"Мотовилов проявил здесь выдающееся мастерство скульптора, который работает в архитектурном пространстве. И из большинства работ этого военного времени, по сути дела, это единственная скульптурная работа, которая дошла до наших дней", - отметил историк архитектуры Борис Бочарников.

Над гипсовой лепниной - еще одно напоминание о героизме советского человека в годы войны. По центру свода расположились мозаичные панно из смальты. Их привезли в Москву из блокадного Ленинграда. Изначально мастер Владимир Фролов изготовил их для "Павелецкой", но металлоконструкции платформы попали на оккупированную территорию, проект изменили.

По изначальной задумке художника Александра Дейнеки, написавшего эскизы для панно еще в довоенное время, пассажирам, находясь под землей, достаточно было лишь поднять голову вверх для того, чтобы увидеть, что происходит над ними, словно через окно в потолке.

Многие станции столичного метро - это объекты культурного наследия. Но "Новокузнецкая" за счет своих панно - это еще и словно живой стоп-кадр из фильма жизни "Война и мир".

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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