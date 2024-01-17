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В Москве уже год работает новый формат диспансерного наблюдения

14:59
  • среда
  • 17 января 2024

Пациент на телефон получает SMS-сообщение со ссылкой на видеофайл

Больше полумиллиона пациентов, страдающих серьезными хроническими заболеваниями и не выполняющие рекомендации врачей, получили специальные видеообращения. Так уже год в Москве работает новый формат диспансерного наблюдения.

Человек на телефон получает SMS-сообщение со ссылкой на видеофайл, где главный специалист по первичной помощи обращается лично к пациенту.

Специалист подскажет, что нужно делать, чтобы состояние здоровья не ухудшилось. Например, вовремя сдать анализы и не прерывать начатое исследование. Такой подход уже дает результат.

"Более 50 процентов пациентов посмотрели эти видеообращения. И,соответственно, очень высокая активность даже в новогодние праздники со стороны этих пациентов, жителей города Москвы, которые стали интересоваться проведением данной программы", - отметил Павел Гуляев, главный врач диагностического центра №5.

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