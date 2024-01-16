Косатка Ная из "Москвариума" родила детеныша

Сейчас ветеринары круглосуточно заботятся о матери и ее дочке

Красивая, игривая, смышленая. Вся в маму. И малышкой ее называют исключительно с улыбкой: вес при рождении - полтора центнера, рост - почти два метра. Идеально для косаток. Развивается не по дням - по часам. Она уже научилась плавать боком и вверх животом.

Аппетит у детеныша прекрасный, молоком питается по 20 минут в день. А мама Ная - вообще образец для всех кормящих. Так много, как сейчас, она никогда не ела.

"Рацион Наи сейчас увеличен - и значительно. Если до родов она получала 35-37 килограмм рыбы, то сейчас ее рацион составляет 105 килограмм. Это и селедка, и салака, и горбуша. Почему так сильно увеличен рацион? Потому что жирность молока у китообразных очень высокая - 40-45%. И для того, чтобы продуцировать такое количество жирного молока, необходим усиленный рацион", - объяснила Ирина Суворова, руководитель ветеринарной службы центра океанографии и морской биологии "Москвариум".

Команда "Москвариума" на дочку Наи не нарадуется. Все показатели в норме. А ведь сколько было переживаний и бессонных ночей! И сама история появления ее на свет - сентиментальная и драматичная одновременно. Дружная семья косаток была украшением каждого шоу, вызывая восторг и у взрослых, и у детей. Двое из них в прошлом году ушли из жизни. Но юная Ная успела влюбиться в Норда. Когда его не стало, ей было так плохо, что с косаткой работали сразу семь профессиональных тренеров. С главной целью - психологически успокоить. Ная справилась. Беременность длилась 18 месяцев. Правда, рожала она тяжело и долго, больше 10 часов.

Момент, когда косатенок сделал первый вдох, здесь никогда не забудут. Тогда еще никто не знал, что родилась девочка. Ная так намучилась, что полноценно кормить свою дочку смогла лишь на вторые сутки - косатки делают это в движении. Ветеринары от ее мужества и стойкости в восхищении. Дело в том, что в дикой природе косатки на своих детей как правило обращают мало внимания - у них нет врожденного материнского инстинкта. Родила - и на том спасибо. Но Ная оказалась очень нежной и заботливой мамой. От дочки - ни на плавник. За ними идет круглосуточный контроль. Причем исключительно на расстоянии.

"Ная сейчас в полном покое. Тренинга как такового сейчас не проводится. Общение с людьми сведено к минимуму. Происходит в данный момент только кормление, чтобы больше было общения непосредственно Наи-матери с ребенком", - рассказал Александр Островский, главный тренер косаток центра океанографии и морской биологии "Москвариум".

Мама сама учит дочку всем необходимым навыкам. Та схватывает все на плаву. Тем, кто мечтает ее увидеть, придется подождать. Используя это время с пользой. Например, придумать для маленькой косатки красивое имя. Лучший вариант выберут путем голосования на сайте "Активный гражданин".

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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