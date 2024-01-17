В студеную воду: как готовятся к крещенским купаниям

В столице подготовят 49 прорубей и 10 купелей

Четкость действий, слаженная командная работа и профессиональное оборудование. Чтобы обеспечить безопасность на льду, спасатели должны быть готовы к любому повороту событий. В преддверии праздника Крещения сотрудники МЧС вместе с медиками и волонтерами провели тренировки.

Окунуться в ледяную воду могут решиться не все. Но даже смельчакам специалисты советуют не забывать о мерах предосторожности. Из-за резкого перепада температуры организм может отреагировать по-разному. В этом году еще сюрприз подготовила погода - вместо морозов потепление. Поэтому нужна правильная подготовка.

Для крещенских купаний нужно использовать только специально оборудованные площадки . В городе подготовят 49 прорубей и 10 купелей. Их адреса можно уточнить на портале mos.ru.

Минимальный размер купели - 3 на 3 метра. Выбранные места специально ограждают от любителей прогуляться на льду. При помощи бензопилы рабочие выпиливают ледяные блоки. И, конечно, расчищают площадку.

Считается, что во время Крещения все водоемы и даже вода из крана становится святой. Однако все подготовленные проруби следует проверить.

"Перед тем как открывать майну, Роспотребнадзором делается забор воды, проверяется чистота воды. Водолазами проверяется дно. Данная процедура проводится несколько раз", - рассказал Александр Кожуров, государственный инспектор центра ГИМС главного управления МЧС.

Для безопасного подхода к купелям проложат деревянные настилы. Находиться в ледяной воде следует не более минуты, однако новичкам хватит и нескольких секунд. Рядом установят пункты обогрева, где можно будет выпить горячего чая.

Погрузится в студеную воду можно будет в ночь с 18 на 19 января. В храмах пройдет праздничная литургия, а после службы воду в купелях и прорубях освятят.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"