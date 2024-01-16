Песков оценил возможность переноса столицы в Иркутск

Такое предложение высказал кандидат исторических наук

Инициатива переноса российской столицы из Москвы едва ли осуществима. Такое мнение во вторник, 16 января, высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности переноса столицы поближе к Сибири и Дальнему Востоку.

Ранее кандидат исторических наук Афанасий Николаев предложил переместить столицу России в Иркутск, чтобы "обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части России".

Однако Песков выразил сомнения в реализуемости данной инициативы, сообщает ТАСС.

Ранее Песков рассказал, что российские власти не усматривают необходимости возвращать Хабаровску статус столицы Дальневосточного федерального округа, поскольку "совершенно неважно, есть у него статус центра или нет", город и без этого "огромный, чистый, прекрасный".

При этом министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что в Сибири можно создать несколько научно-промышленных центров, с учетом имеющихся природных ресурсов и потенциала их освоения. В частности, в районе между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста.

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