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Песков оценил идею нейтрального флота в Черном море

12:47
  • вторник
  • 16 января 2024

Важно понимать детали идеи ВЭФ

В Кремле не стали комментировать идею создания нейтрального военного флота в Черном море.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, важно понимать детали предложения Всемирного экономического форума (ВЭФ)

"Поскольку я не располагаю деталями этого предложения, то, наверное, не возьмусь комментировать", - передает его слова ТАСС

В своем новом докладе ВЭФ предложил нейтральным государствам создать в Черном море военно-морскую оперативную группу. Корабли будут сопровождать суда, которые вывозят из региона зерно и удобрения.

В свою очередь в Совфеде заявили, что предложение ВЭФ противоречит договору об использовании Босфора. В документе речь идет о том, что причерноморские страны не имеют права вводить в акваторию свои боевые корабли в случае вооруженного конфликта.

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