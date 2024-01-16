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Кремль ответил на слухи об операции главы Центробанка

12:55
  • вторник
  • 16 января 2024

Песков пожелал Набиуллиной здоровья и сил

Давать комментарии о состоянии здоровья председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной было бы неуместно, поскольку это личная информация. Такое заявление сделал во вторник, 16 января, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля, которого попросили рассказать о состоянии здоровья и якобы операции Набиуллиной, подчеркнул, что "мы не имеем ни возможности, ни желания это комментировать".

Вместе с тем Песков заявил, что "мы желаем здоровья, сил и продолжения такой целеустремленности Эльвире Сахипзадовне", сообщает ТАСС.

В ноябре 2023 года Набиуллина вошла в список 28 самых влиятельных людей в Европе по версии Politico. Глава ЦБ возглавила рейтинг "разрушителей". Председатель регулятора заявила, что ей сложно комментировать подобные решения зарубежных средств массовой информации, но заверила, что ЦБ сделает все возможное, чтобы сохранить в России устойчивый финансовый сектор.

В Соединенных Штатах тем временем болезнь стала поводом для крупного политического скандала, поскольку заболевший — глава Пентагона Ллойд Остин — не удосужился надлежащим образом уведомить об этом руководство страны. В Конгрессе заговорили об отставке министра обороны, но в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не примет ее, даже если Остин по собственному желанию напишет заявление.

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