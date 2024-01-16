КНДР пообещала вывести отношения с Россией на новый уровень

В Москве встретились министры иностранных дел двух стран

Регулярные встречи министров иностранных дел КНДР и России доказывают энергичное продвижение отношений стран. Такое заявление сделала во вторник, 16 января, глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Северокорейский дипломат подчеркнула, что Пхеньян рассчитывает, что в 2024 году удастся поднять на новый уровень отношения с Москвой. Для этого был крайне важен визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.

Лавров в ответ подчеркнул, что работа по выполнению договоренностей лидеров России и КНДР активно ведется. Он отметил, что Москва ценит поддержку Пхеньяна в контексте спецоперации на Украине.

Стороны обсудили предложения России по урегулированию на Корейском полуострове, при этом Лавров заявил о позиции России против любой эскалации. Он также отметил, что политика США по созданию напряженности на Корейском полуострове не помогает урегулированию, сообщает ТАСС.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано пригрозил, что "любое предоставление Северной Кореей помощи России не останется без последствий", поскольку Брюссель осуждает не только российскую специальную военную операцию на Украине, но и всех, кто поддерживает Москву.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что заявление министра обороны США Ллойда Остина о том, что Россия и Китай якобы помогают КНДР обходить санкции в сфере контроля над вооружениями, является голословным.

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