В Нижнем Новгороде 10 человек получили ожоги после повреждения теплосети

Пострадавших доставили в ожоговый центр

Повреждение теплосети произошло в центре Нижнего Новгорода на перекрестке улиц Студеной и Славянской. Об этом во вторник, 16 января, рассказали в Нижегородском территориальном центре медицины катастроф.

Пострадали десять человек — с ожогами различной степени они доставлены в Ожоговый центр ПИМУ Министерства здравоохранения России, сообщает ТАСС.

РИА Новости уточняет, что девять пострадавших будут лечиться амбулаторно, всю необходимую помощь в лечебном учреждении им оказали. В стационаре оставят ребенка, у которого диагностированы ожоги 2-3% поверхности тела.

Telegram-канал "Мой Нижний Новгород" сообщает, что из-за коммунальной аварии без отопления остались 20 многоквартирных домов с населением 3059 человек и два социально значимых объекта.

В апреле 2023 года коммунальная авария едва не обернулась страшной трагедией в Санкт-Петербурге. В том месте, где под землей на глубине нескольких метров забил мощный гейзер, на дороге у тротуара был припаркован автомобиль. Пожилой мужчина усаживал в салон двух своих внуков , чтобы везти в школу, когда машина начала тонуть. Люди оказались заблокированы внутри в яме с кипятком. Однако спасатели кинулись в воду и успели спасти дедушку и детей, при этом сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций сами получили серьезные ожоги.

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