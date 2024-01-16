Wildberries вернул деньги за отмененные заказы со сгоревшего склада

Поврежденные товары убрали с витрины

Маркетплейс Wildberries перечислил покупателям деньги за заказы, отмененные из-за пожара на складе в Санкт-Петербурге.

53% покупателей получили возврат денежных средств, 47% покупателям заменили товары на такие же при наличии на других складах.

Товары, которые были повреждены во время пожара, уже скрыты с витрины маркетплейса. Сейчас в компании перераспределяют поставки продавцов на другие складские помещения и сортировочные центры.

Накануне стало известно, что уже половина продавцов товаров получила первые компенсации. Размер выплаты рассчитан на основе среднерозничной цены на товар за вычетом стандартных расходов.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах начался в субботу, 13 января. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров, произошло обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "злоупотребление полномочиями". По предварительным данным, возгорание началось из-за короткого замыкания.

Тем временем страховщики предварительно оценили ущерб, причиненный пожаром, в 10 миллиардов рублей. Примерно столько же потерял Ozon после пожара на складе в Подмосковье летом 2022 года.

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