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Российские ритейлеры объявили о стабилизации цен на яйца

14:00
  • вторник
  • 16 января 2024

Импортная продукция уже поступила в магазины

Цены на яйца у российских производителей постепенно стабилизируются. Об этом во вторник, 16 января, рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
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Как подчеркнул эксперт, на полках российских магазинов уже представлены импортные куриные яйца — пусть пока в небольших объемах, но и они помогают нарастить предложение товара, сообщает РИА Новости.

Ранее Федеральная служба государственной статистики объявила, что за 2023 год куриные яйца оказались рекордсменом ценового роста, подорожав на 61,35%. Мясо кур за тот же период выросло в цене на 27,77%.

Для стабилизации цен на яйца российские власти обнулили импортные пошлины. Кроме того, поставки этого продукта в Россию нарастила Белоруссия — страна с начала 2024 года поставила в Россию 11,7 миллиона штук куриных яиц. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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