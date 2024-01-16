Российские ритейлеры объявили о стабилизации цен на яйца

Импортная продукция уже поступила в магазины

Цены на яйца у российских производителей постепенно стабилизируются. Об этом во вторник, 16 января, рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Как подчеркнул эксперт, на полках российских магазинов уже представлены импортные куриные яйца — пусть пока в небольших объемах, но и они помогают нарастить предложение товара, сообщает РИА Новости.

Ранее Федеральная служба государственной статистики объявила, что за 2023 год куриные яйца оказались рекордсменом ценового роста, подорожав на 61,35%. Мясо кур за тот же период выросло в цене на 27,77%.

Для стабилизации цен на яйца российские власти обнулили импортные пошлины. Кроме того, поставки этого продукта в Россию нарастила Белоруссия — страна с начала 2024 года поставила в Россию 11,7 миллиона штук куриных яиц. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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