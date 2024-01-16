В МГУ разработали метод для лечения патологии легких

Ученые тестируют препарат, который восстанавливает поврежденную ткань на молекулярном уровне

Своего врага ученые МГУ знают в лицо - изучают фиброз уже давно. И с каждым годом они все ближе к победе над ним. Фиброз, утверждают ученые, может поразить соединительную ткань абсолютно любого органа - особо опасен для сердца, почек и легких.

В МГУ разработали передовой метод борьбы с рубцеванием тканей. Он позволит полностью воссоздать участок органа, пораженного фиброзом, и в разы сократить смертность от его последствий . В основе лекарственного препарата - комплекс молекул, стимулирующих восстановление различных тканей.

"Комплекс этих молекул, мы его называем секретом, может быть использован как основа биологического лекарственного препарата. Вот такого рода препараты, если правильно их сконструировать, способны регулировать образование фибротической ткани в разных органах", - объяснила заведующая лабораторией репарации и регенерации тканей Анастасия Ефименко.

Эффективность, а главное - стоимость классических лекарственных препаратов не всегда может устраивать пациента. Современная медицина позволяет лишь на короткий срок купировать развитие фиброза. Да и стоимость такого лечения высока.

"Препаратов, способных принципиально вылечить этот процесс, на сегодняшний день нет. Есть небольшое количество препаратов, которые с помощью разных механизмов могут останавливать, замедлять прогрессирование фибротических изменений. Но это, к сожалению, для пациента путь в один конец. Либо к трансплантации поврежденного органа, либо, к сожалению, летальному исходу", - добавила Ефименко.

Будущий лекарственный препарат пока находится на первой стадии испытания. И говорить о победе над фиброзом еще рано. Однако точно можно сказать, что ученые из главного университета страны стали первыми в России и одними из первых в мире, кому удалось внедрить молекулярный метод в лечении фиброза. При этом комплексы молекул уже используются по всему миру в разных сферах медицины.

Важно, что ученые МГУ в 2022 году уже придумали механизм противодействия фиброзу легких, но пока он далек от совершенства и влияет только на ткани дыхательной системы. Главная цель современной науки - создать универсальное лекарство, которое сможет бороться с фиброзом любого органа.

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