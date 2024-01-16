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Профессора-россиянина арестовали в Эстонии по обвинению в шпионаже

14:20
  • вторник
  • 16 января 2024

Ему вменяют работу на российские спецслужбы

Профессора Тартуского университета, гражданина России Вячеслава Морозова задержали в Эстонии по подозрению в работе на российские спецслужбы. Об этом во вторник, 16 января, рассказали в эстонской прокуратуре.

Детали уголовного дела не разглашаются. Известно, что суд санкционировал взятие Морозова под стражу на два месяца.

При этом в Тартуском университете заявили, что уже разорвали с Морозовым трудовые отношения, сообщает ТАСС.

Ранее раздуть шпионский скандал с якобы российским следом пытались власти Польши. Варшава утверждала, что задержала не менее 14 членов шпионской сети, якобы работавших на Российскую Федерацию.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что русофобия — это единственное, в чем преуспевают власти прибалтийских стран, именно в них более, чем где-либо, нарушают права человека.

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