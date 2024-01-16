ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Над Брянской областью сбили беспилотник

14:35
  • вторник
  • 16 января 2024

Пострадавших нет

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Брянской областью.

Инцидент произошел около 13:40 мск над Суземским районом, беспилотник был самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор региона Александр Богомаз. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в Воронеже после атаки беспилотников ввели режим ЧС. Повреждены 35 квартир, пострадал ребенок.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Работа ПВО ВС России
Работа ПВО ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.