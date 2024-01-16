Над Брянской областью сбили беспилотник

Пострадавших нет

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Брянской областью.

Инцидент произошел около 13:40 мск над Суземским районом, беспилотник был самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Пострадавших и разрушений нет, уточнил губернатор региона Александр Богомаз. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в Воронеже после атаки беспилотников ввели режим ЧС. Повреждены 35 квартир, пострадал ребенок.

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