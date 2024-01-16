Минобороны России: ВСУ потеряли еще около тысячи бойцов

Российские военные также уничтожили часть вооружений и военной техники противника

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. При этом украинская армия несет потери в живой силе и военной технике. Об этом во вторник, 16 января, рассказали в Министерстве обороны России.

Ведомство уточнило, что на купянском направлении потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, на краснолиманском — до 250 бойцов, на донецком — до 280.

На южнодонецком направлении противник потерял до 120 человек, на запорожском — до 115, на херсонском — до 65, сообщается в Telegram-канале российского Министерства обороны.

Ранее из-за катастрофических потерь большая часть первого батальона четвертой танковой бригады ВСУ отказалась уходить на передовую. Командиры записали видео, на котором солдаты по очереди называют фамилию, звание и добавляют на украинском языке: отказываюсь.

Что касается нехватки вооружений, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Запад прекратит помогать киевскому режиму, бойцов ВСУ вооружат лопатами. В России в ответ предложили украинскому политику самому взять в руки лопату и отправиться с ней воевать.

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