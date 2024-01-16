Соответствующий законопроект сняли с обсуждения

Парламент Эстонии во вторник, 16 января, отклонил законопроект о демонтаже памятника советским солдатам, освобождавшим Таллин от немецких фашистов.

Документ внесли на рассмотрение представители Консервативной народной партии (EKRE). Они настаивают на сносе памятника, поскольку это "символ советского оккупационного режима".

Но во время первого чтения из 101 парламентария за принятие законопроекта проголосовали лишь 14 человек, тогда как против высказали 54 депутата. В итоге документ был снят с рассмотрения, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркивала, что власти стран Прибалтики стремятся стереть память о победе в Великой Отечественной войне. По ее словам, "правящие в Латвии, Литве и Эстонии неонацистские по сути режимы пытаются свести исторические счеты с Россией".

По тому же пути идет киевский режим. Украина несколько лет борется со всем, что символизирует Россию и русских, а власти этой страны снесли десятки советских памятников. Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что у Украины нет будущего, а в Киеве "совсем оборзели", когда объявили русских некоренной нацией.

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