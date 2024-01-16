ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ту-95МС ВКС России совершили семичасовой полет над Японским морем

15:19
  • вторник
  • 16 января 2024

Об этом рассказали в Министерстве обороны

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили семичасовой полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом во вторник, 16 января, рассказали в российском Министерстве обороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что ракетоносцы в этом полете находились в сопровождении самолетов Су-35С и Су-30СМ.

Полет носил плановый характер, цитирует сообщение Министерства обороны РИА Новости. Информация о каких-либо эксцессах не поступала.

Ранее в Североатлантическом альянсе заявили, что Военно-воздушные силы НАТО более 300 раз были задействованы в 2023 году по всей Европе для перехвата российских военных самолетов. При этом в блоке признали, что в большинстве случаев с российскими самолетами речь шла о безопасных ситуациях, участники которых повели себя профессионально.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Российский стратегический ракетоносец ТУ-95МС
Российский стратегический ракетоносец ТУ-95МС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.