Ту-95МС ВКС России совершили семичасовой полет над Японским морем

Об этом рассказали в Министерстве обороны

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили семичасовой полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом во вторник, 16 января, рассказали в российском Министерстве обороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что ракетоносцы в этом полете находились в сопровождении самолетов Су-35С и Су-30СМ.

Полет носил плановый характер, цитирует сообщение Министерства обороны РИА Новости. Информация о каких-либо эксцессах не поступала.

Ранее в Североатлантическом альянсе заявили, что Военно-воздушные силы НАТО более 300 раз были задействованы в 2023 году по всей Европе для перехвата российских военных самолетов. При этом в блоке признали, что в большинстве случаев с российскими самолетами речь шла о безопасных ситуациях, участники которых повели себя профессионально.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"